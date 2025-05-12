Экс-глава села Иркутской области предстанет перед судом за превышение полномочий

В Свердловском районе Иркутска прокуратура передала в суд уголовное дело, фигурантом которого стал чиновник одного из сел Приангарья. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу на сумму свыше 16 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.