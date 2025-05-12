Экс-глава села Иркутской области предстанет перед судом за превышение полномочий

В Свердловском районе Иркутска прокуратура передала в суд уголовное дело, фигурантом которого стал чиновник одного из сел Приангарья. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу на сумму свыше 16 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
— По версии следствия, в 2023 году глава муниципального образования в рамках государственной программы незаконно подписал и обеспечил выдачу разрешений на строительство жилых помещений, а также ввод в эксплуатацию и дальнейшее приобретение в муниципальную собственность индивидуальных домов, не отвечающих требованиям технического задания, — рассказывают в прокуратуре.
В новостройках отсутствовало электроснабжение, централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение. Эти дома предназначались для переселения местных жителей из аварийного жилья.
Экс-глава села обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой местного самоуправления». Прокуратура утвердила обвинительное заключение.