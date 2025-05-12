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В Самарской области 13-летний подросток на квадроцикле врезался в дерево

В городе Сызрань два подростка на квадроцикле врезались в дерево.

В городе Сызрань два подростка на квадроцикле врезались в дерево. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Как стало известно, подросток 13-и лет ехал со своим 15-летним товарищем к реке Сызранка. По дороге он не справился с управлением и влетел в дерево.

Оба подростка были доставлены в медучреждение. По факту ДТП в отношении родителей подростка открыто административное дело.

Ранее мы писали о том, что в Новокуйбышевске Nissan сбил велосипедиста.

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