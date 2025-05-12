В Самарской области 13-летний подросток на квадроцикле врезался в дерево

В городе Сызрань два подростка на квадроцикле врезались в дерево. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Как стало известно, подросток 13-и лет ехал со своим 15-летним товарищем к реке Сызранка. По дороге он не справился с управлением и влетел в дерево.
Оба подростка были доставлены в медучреждение. По факту ДТП в отношении родителей подростка открыто административное дело.
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