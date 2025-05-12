Рост активности клещей продолжается в Иркутской области

Эксперты напоминают, что, отправляясь на природу или на дачу, не стоит забывать о мерах предосторожности. Вот несколько важных рекомендаций: выбирайте одежду с длинными рукавами, плотными манжетами и высоким воротником. Штаны заправляйте в носки или ботинки, чтобы минимизировать риск попадания клеща на открытые участки тела. Используйте специальные акарицидно-репеллентные препараты, которые отпугивают клещей. Наносите их на одежду и открытые участки кожи. Каждые 15−20 минут проверяйте себя и своих спутников на наличие клещей. Особое внимание уделяйте местам, где клещи могут легко спрятаться — под мышками, в паху, на голове и за ушами.