Рост активности клещей продолжается в Иркутской области

В Иркутской области наблюдается тревожный рост активности клещей. С начала эпидсезона уже 2,3 тысячи жителей Иркутской области обратились за медицинской помощью после укусов этих опасных членистоногих. Среди пострадавших есть и те, кто заразился клещевыми инфекциями. Об этом КП-Иркутск рассказали в Роспотребнадзоре региона.
— Зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза и три случая клещевого риккетсиоза, — рассказывают в ведомстве.
Лабораторные исследования показали, что 207 клещей, снятых с людей, оказались заражены боррелиозом, 18 — вирусным клещевым энцефалитом, а еще 100 — другими опасными инфекциями.
Эксперты напоминают, что, отправляясь на природу или на дачу, не стоит забывать о мерах предосторожности. Вот несколько важных рекомендаций: выбирайте одежду с длинными рукавами, плотными манжетами и высоким воротником. Штаны заправляйте в носки или ботинки, чтобы минимизировать риск попадания клеща на открытые участки тела. Используйте специальные акарицидно-репеллентные препараты, которые отпугивают клещей. Наносите их на одежду и открытые участки кожи. Каждые 15−20 минут проверяйте себя и своих спутников на наличие клещей. Особое внимание уделяйте местам, где клещи могут легко спрятаться — под мышками, в паху, на голове и за ушами.
Если вас все же укусил клещ, не откладывайте визит к врачу. Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем выше шансы избежать серьезных последствий.