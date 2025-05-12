В Самарской области 12-летний подросток на квадроцикле влетел в забор

В Отрадном произошло ДТП с двумя подростками. Об этом стало известно от областного ГУ МВД.
Стало известно, что 12-летний мальчик и его 11-летний пассажир ехали на квадроцикле по городу. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в забор.
Оба подростка были доставлены в больницу. На родителей несовершеннолетнего водителя собрали административный материал.
Ранее мы писали о похожем ДТП. Там два подростка на скорости влетели в дерево.
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