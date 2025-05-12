В Байкало-Ленском заповеднике изъяли браконьерские сети с погибшей рыбой

— Изъятые сети и рыбу передали как вещественные доказательства в органы внутренних дел для заведения уголовного дела. Несмотря на действующий запрет на рыбалку в нерестовый период, с его начала было выявлено уже три случая браконьерства на территории учреждения, — сообщают в агентстве.