В Байкало-Ленском заповеднике изъяли браконьерские сети с погибшей рыбой

У берегов Байкало-Ленского заповедника изъяли браконьерские сети. Как сообщат ИА «Альтаир» со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» во время рейда специалисты нашли более 40 рыболовных сетей, в 30 их них была погибшая рыба — свыше 240 особей.
Операция продолжалась три дня на участке между метеостанцией «Солнечная» и бухтой Солонцовая. Сложные метеоусловия и скалистое мелководье затрудняли работу — пришлось использовать лодку с малой осадкой.
Поводом для проверки стал сигнал от очевидца. Как пояснил Василий Пестерев, замдиректора по охране территорий, инспекторы имеют полномочия только на суше, поэтому для работы на акватории привлекались полицейские.
— Изъятые сети и рыбу передали как вещественные доказательства в органы внутренних дел для заведения уголовного дела. Несмотря на действующий запрет на рыбалку в нерестовый период, с его начала было выявлено уже три случая браконьерства на территории учреждения, — сообщают в агентстве.
Рейды вдоль западного берега Байкала продолжатся. Напомним, что в период нереста, который продлится до 30 июня, ущерб от незаконного вылова рассчитывается в двойном размере, а нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.
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