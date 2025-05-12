Красноярец отстоял право не платить банку за оформленный мошенниками кредит

В 2024 году со счета мужчины банк списал 140 тысяч рублей. Сумма немалая, мужчина пытался разобраться, за что. Поиски истины привели к тому, что он узнал о крупном кредите на свое имя. Хотя сам мужчина понятия не имел, что у него есть задолженность перед финансовой организацией.