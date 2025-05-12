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Красноярец отстоял право не платить банку за оформленный мошенниками кредит

Красноярская прокуратура помогла мужчине вернуть неправомерно списанную сумму.

Источник: Комсомольская правда

Красноярец отстоял свое право не платить банку за оформленный мошенниками кредит. И благодарит за это прокуратуру. История в самом деле неоднозначная, из категории «нужно взять на заметку».

В 2024 году со счета мужчины банк списал 140 тысяч рублей. Сумма немалая, мужчина пытался разобраться, за что. Поиски истины привели к тому, что он узнал о крупном кредите на свое имя. Хотя сам мужчина понятия не имел, что у него есть задолженность перед финансовой организацией.

Обратился в полицию. Там выяснили, что долг на красноярца повесили мошенники. Было заведено уголовное дело. В суде первой инстанции мужчина представил информацию от полиции. Также подтверждение, что не давал разрешения переводить средства со своего кредитного счета кому-либо. Однако суд все равно встал на сторону банка.

И тогда мужчина обратился в прокуратуру. Здесь ему помогли составить жалобу на несправедливое судебное решение в вышестоящий суд. Прокурор подготовил текст самой жалобы, написал ходатайство, сформулировал тезисы для истца. И вот краевой суд отменил решение суда первой инстанции.