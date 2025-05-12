Председатель суда в Андижанской области отстранён от должности, он подозревается в получении крупной взятки

В пресс-релизе подчёркивается, что в целях соблюдения тайны следствия и презумпции невиновности дополнительные детали дела не раскрываются. Вместе с тем, отмечено, что многие сообщения в социальных сетях преувеличены, и точные обстоятельства дела будут установлены в ходе официального расследования.