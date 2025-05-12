Председатель суда в Андижанской области отстранён от должности, он подозревается в получении крупной взятки

По неподтверждённым данным, речь шла о председателе городского суда по уголовным делам.
Сегодня Высший совет судей частично подтвердил эту информацию. В официальном сообщении ведомства говорится, что было рассмотрено представление Генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности председателя Ханабадского городского суда по уголовным делам Андижанской области. Судью планируется привлечь по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.
Совет дал согласие на возбуждение уголовного дела и постановил приостановить судейские полномочия подозреваемого.
В пресс-релизе подчёркивается, что в целях соблюдения тайны следствия и презумпции невиновности дополнительные детали дела не раскрываются. Вместе с тем, отмечено, что многие сообщения в социальных сетях преувеличены, и точные обстоятельства дела будут установлены в ходе официального расследования.