Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель суда в Андижанской области отстранён от должности, он подозревается в получении крупной взятки

Vaib.uz (Узбекистан. 12 мая). На днях в соцсетях разлетелась информация о громком задержании в Ташкенте: якобы с поличным был пойман судья из города Ханабада Андижанской области, получивший взятку в размере 170 тысяч долларов.

По неподтверждённым данным, речь шла о председателе городского суда по уголовным делам.

Сегодня Высший совет судей частично подтвердил эту информацию. В официальном сообщении ведомства говорится, что было рассмотрено представление Генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности председателя Ханабадского городского суда по уголовным делам Андижанской области. Судью планируется привлечь по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Совет дал согласие на возбуждение уголовного дела и постановил приостановить судейские полномочия подозреваемого.

В пресс-релизе подчёркивается, что в целях соблюдения тайны следствия и презумпции невиновности дополнительные детали дела не раскрываются. Вместе с тем, отмечено, что многие сообщения в социальных сетях преувеличены, и точные обстоятельства дела будут установлены в ходе официального расследования.