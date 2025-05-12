СК проверит причастность мигрантов к гибели девушки в Перми

ПЕРМЬ, 12 мая — РИА Новости. Следователи проверят данные о возможной причастности мигрантов к гибели девушки, которую нашли на острых прутах забора возле бара в Перми, сообщило региональное управление СК.
В местных пабликах в соцсетях и СМИ ранее появилась информация, что вблизи кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на металлическом ограждении обнаружили тело 18-летней девушки. После этого Следственный комитет начал проверку.
В понедельник в ведомстве отметили, что в интернете появились сведения о вероятном преследовании девушки перед трагедией — якобы мигранты могли угрожать пермячке «совершением преступления против половой свободы».
«По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка», — говорится в релизе.
О ходе расследования доложат главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.