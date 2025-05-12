Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК проверит причастность мигрантов к гибели девушки в Перми

СК проверит причастность мигрантов к гибели пермячки, которую нашли на заборе.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 12 мая — РИА Новости. Следователи проверят данные о возможной причастности мигрантов к гибели девушки, которую нашли на острых прутах забора возле бара в Перми, сообщило региональное управление СК.

В местных пабликах в соцсетях и СМИ ранее появилась информация, что вблизи кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на металлическом ограждении обнаружили тело 18-летней девушки. После этого Следственный комитет начал проверку.

В понедельник в ведомстве отметили, что в интернете появились сведения о вероятном преследовании девушки перед трагедией — якобы мигранты могли угрожать пермячке «совершением преступления против половой свободы».

«По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка», — говорится в релизе.

О ходе расследования доложат главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.