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Опрокинувшийся грузовик перекрыл трассу «Пермь — Екатеринбург»

В понедельник на трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло ДТП с участием грузовика. Сейчас движение ограничено.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, реверсивное движение временно введено в сторону Перми на 341 км трассы в Первоуральском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом не учел скорость конкретным дорожным условиям и допустил опрокидывание грузовика. В результате машина перегородила дорогу.

Шофер доставлен в городскую больницу Екатеринбурга для оказания помощи. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются. Надолго ли введены ограничения, в ГАИ пока не уточняют.

ОБНОВЛЕНО: в 13:41 в Госавтоинспекции сообщили, что движение транспорта восстановлено в полном объеме.