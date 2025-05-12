Опрокинувшийся грузовик перекрыл трассу «Пермь — Екатеринбург»

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, реверсивное движение временно введено в сторону Перми на 341 км трассы в Первоуральском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом не учел скорость конкретным дорожным условиям и допустил опрокидывание грузовика. В результате машина перегородила дорогу.