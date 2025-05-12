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Экс-инспектор ДПС получил 7 лет колонии строгого режима за взятку

Потерпевший обратился к правоохранителям и сообщил о преступлении.

Источник: Freepik

Бывший инспектор ДПС получил 7 лет колонии строгого режима за коррупцию.

О правонарушении сообщил правоохранительным органам сам потерпевший.

Прокуратура Красноярского края рассказала, что в ноябре 2024 года инспектор ДПС во время патрулирования, проезжая по окраине города, заметил припаркованный на обочине автомобиль, который поспешил уехать, увидев сотрудника ГАИ.

Инспектор заподозрил водителя в наркоторговле и вместе с коллегой остановил машину, включив проблесковые маячки. При досмотре запрещённых веществ обнаружено не было.

Полицейский не рассказал коллеге о своих намерениях и пригрозил водителю автомобиля и двум пассажирам, что в случае неуплаты ему 50 тысяч рублей он «что-то найдёт». Молодые люди выполнили условия инспектора, испугавшись последствий.

«Я досмотрел автомобиль, не обнаружил внутри ничего запрещённого и решил получить от водителя взятку. Я подкрепил требование угрозой: “50 тысяч или мы что-то находим”, однако наркотические средства в виду не имел. Чтобы никто не слышал, я усадил пассажиров в машину и говорил с водителем шёпотом», — пояснил экс-инспектор ДПС.

«С учётом позиции прокурора, суд признал экс-полицейского виновным в получении взятки (п. “б” ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах власти на срок 5 лет и лишением специального звания старшего лейтенанта полиции», — дополнила прокуратура.

Ранее в Красноярске судили мигранта за попытку дать взятку инспектору ДПС.