Экс-инспектор ДПС получил 7 лет колонии строгого режима за взятку

Бывший инспектор ДПС получил 7 лет колонии строгого режима за коррупцию.
О правонарушении сообщил правоохранительным органам сам потерпевший.
Прокуратура Красноярского края рассказала, что в ноябре 2024 года инспектор ДПС во время патрулирования, проезжая по окраине города, заметил припаркованный на обочине автомобиль, который поспешил уехать, увидев сотрудника ГАИ.
Инспектор заподозрил водителя в наркоторговле и вместе с коллегой остановил машину, включив проблесковые маячки. При досмотре запрещённых веществ обнаружено не было.
Полицейский не рассказал коллеге о своих намерениях и пригрозил водителю автомобиля и двум пассажирам, что в случае неуплаты ему 50 тысяч рублей он «что-то найдёт». Молодые люди выполнили условия инспектора, испугавшись последствий.
«Я досмотрел автомобиль, не обнаружил внутри ничего запрещённого и решил получить от водителя взятку. Я подкрепил требование угрозой: “50 тысяч или мы что-то находим”, однако наркотические средства в виду не имел. Чтобы никто не слышал, я усадил пассажиров в машину и говорил с водителем шёпотом», — пояснил экс-инспектор ДПС.
«С учётом позиции прокурора, суд признал экс-полицейского виновным в получении взятки (п. “б” ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах власти на срок 5 лет и лишением специального звания старшего лейтенанта полиции», — дополнила прокуратура.
Ранее в Красноярске судили мигранта за попытку дать взятку инспектору ДПС.