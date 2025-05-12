Экс-инспектор ДПС получил 7 лет колонии строгого режима за взятку

«Я досмотрел автомобиль, не обнаружил внутри ничего запрещённого и решил получить от водителя взятку. Я подкрепил требование угрозой: “50 тысяч или мы что-то находим”, однако наркотические средства в виду не имел. Чтобы никто не слышал, я усадил пассажиров в машину и говорил с водителем шёпотом», — пояснил экс-инспектор ДПС.