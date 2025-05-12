В Братске мужчина обокрал пьяную пенсионерку, когда помогал ей добраться до квартиры

Инцидент произошел в Центральном районе Братска. Мужчина поздно вечером в нетрезвом виде находился около подъезда своего дома. Около полуночи около подъезда остановилось такси, из которого вышла нетрезвая пенсионерка, живущая в этом же доме. Как она рассказала полицейским позже, на такси она приехала из гостей, у которых распивала спиртное.
Выйдя из машины, женщина сделала пару шагов, споткнулась и упала на глазах у соседа. Мужчина тут же позвонил приятельнице, жившей в том же доме. Спустя короткое время она вышла на улицу, и вдвоем соседи помогли нетрезвой пенсионерке добраться до ее квартиры. Мужчина позвонил в дверь, но никто не открыл. Его приятельница, сказав, что уже поздно и ей завтра на работу, пошла к себе.
Мужчина заглянул в сумку, с которой была пенсионерка, нашел там ключи от квартиры и отдал их женщине. Заодно незаметно вытащил из сумки недорогой смартфон, банковскую кредитную карту и 500-рублевую купюру. Пенсионерка зашла домой и тут же легла спать.
Мужчина же, завладев деньгами и «кредиткой», отправился в ближайший продуктовый магазин, закупился там продуктами и выпивкой примерно на 7 тысяч рублей. Затем у другого магазина продал неизвестному мужчине смартфон за 800 рублей.
Потерпевшая пропажу вещей обнаружила на следующий день и тут же обратилась в полицию. При этом главного подозреваемого она назвала сразу — несмотря на то, что была в состоянии опьянения, запомнила, кто помогал ей добраться до квартиры.
Соседа женщины задержали. Он сознался, что обокрал пенсионерку. Камеры в продуктовом магазине и банковские выписки подтвердили, что расплачивался мужчина чужой картой.
Суд признал братчанина виновным в краже и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима — ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Помимо этого суд постановил, что осужденный должен вернуть пенсионерке похищенные у нее деньги и компенсировать стоимость похищенного смартфона, то есть в общем 11,2 тысячи рублей.