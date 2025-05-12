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В Братске мужчина обокрал пьяную пенсионерку, когда помогал ей добраться до квартиры

Братский городской суд отправил за решетку мужчину, который обокрал соседку, когда помогал ей добраться до квартиры. Копия судебного акта имеется в распоряжении информационного агентства «ТК Город».

Источник: ТК Город

Инцидент произошел в Центральном районе Братска. Мужчина поздно вечером в нетрезвом виде находился около подъезда своего дома. Около полуночи около подъезда остановилось такси, из которого вышла нетрезвая пенсионерка, живущая в этом же доме. Как она рассказала полицейским позже, на такси она приехала из гостей, у которых распивала спиртное.

Выйдя из машины, женщина сделала пару шагов, споткнулась и упала на глазах у соседа. Мужчина тут же позвонил приятельнице, жившей в том же доме. Спустя короткое время она вышла на улицу, и вдвоем соседи помогли нетрезвой пенсионерке добраться до ее квартиры. Мужчина позвонил в дверь, но никто не открыл. Его приятельница, сказав, что уже поздно и ей завтра на работу, пошла к себе.

Мужчина заглянул в сумку, с которой была пенсионерка, нашел там ключи от квартиры и отдал их женщине. Заодно незаметно вытащил из сумки недорогой смартфон, банковскую кредитную карту и 500-рублевую купюру. Пенсионерка зашла домой и тут же легла спать.

Мужчина же, завладев деньгами и «кредиткой», отправился в ближайший продуктовый магазин, закупился там продуктами и выпивкой примерно на 7 тысяч рублей. Затем у другого магазина продал неизвестному мужчине смартфон за 800 рублей.

Потерпевшая пропажу вещей обнаружила на следующий день и тут же обратилась в полицию. При этом главного подозреваемого она назвала сразу — несмотря на то, что была в состоянии опьянения, запомнила, кто помогал ей добраться до квартиры.

Соседа женщины задержали. Он сознался, что обокрал пенсионерку. Камеры в продуктовом магазине и банковские выписки подтвердили, что расплачивался мужчина чужой картой.

Суд признал братчанина виновным в краже и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима — ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Помимо этого суд постановил, что осужденный должен вернуть пенсионерке похищенные у нее деньги и компенсировать стоимость похищенного смартфона, то есть в общем 11,2 тысячи рублей.