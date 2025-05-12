В Братске мужчина обокрал пьяную пенсионерку, когда помогал ей добраться до квартиры

Выйдя из машины, женщина сделала пару шагов, споткнулась и упала на глазах у соседа. Мужчина тут же позвонил приятельнице, жившей в том же доме. Спустя короткое время она вышла на улицу, и вдвоем соседи помогли нетрезвой пенсионерке добраться до ее квартиры. Мужчина позвонил в дверь, но никто не открыл. Его приятельница, сказав, что уже поздно и ей завтра на работу, пошла к себе.