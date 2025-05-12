Осужденный экс-мэр Махачкалы судится с ИК «Черный дельфин»

Через суд Амиров также подавал жалобу на проблемы с передачей лечебного питания, в том числе овощей, фруктов, кисломолочных продуктов в колонии. Заключенный также обжаловал в судебной инстанции изъятие у него часов-будильника и гантелей, которые были изготовлены самостоятельно. Кроме того, в судебных исках он требовал увеличить в своей камере доступ свежего воздуха, уровень естественного освещения и уменьшить уровень влажности. В суде Амиров также добивался устранения трудностей с обменом документами в комнате для свиданий с адвокатами.