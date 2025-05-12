Осужденный экс-мэр Махачкалы судится с ИК «Черный дельфин»

Амиров — инвалид первой группы, по состоянию здоровья вынужден передвигаться на коляске. К пожизненному отбыванию срока в колонии в Соль-Илецке суд приговорил его в 2015 году за организацию посягательства на жизнь сотрудника Следственного комитета. Кроме того, обвинение доказало его причастность к подготовке убийства политического конкурента. Амиров, по версии следствия, планировал уничтожить самолет с оппонентом с помощью зенитно-ракетного комплекса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «РИА Новости».
Судиться с колонией, в которой он отбывает срок, Амиров начал с 2017 года. Одним из первых его требований стала отмена решения администрации «Черного дельфина» о признании его склонным к совершению побега, суицида и членовредительства. В иске экс-мэр Махачкалы требовал, чтобы его сняли с профилактического учета.
Через суд Амиров также подавал жалобу на проблемы с передачей лечебного питания, в том числе овощей, фруктов, кисломолочных продуктов в колонии. Заключенный также обжаловал в судебной инстанции изъятие у него часов-будильника и гантелей, которые были изготовлены самостоятельно. Кроме того, в судебных исках он требовал увеличить в своей камере доступ свежего воздуха, уровень естественного освещения и уменьшить уровень влажности. В суде Амиров также добивался устранения трудностей с обменом документами в комнате для свиданий с адвокатами.
Часть исков пожизненного заключенного суд удовлетворил. Так, Амиров добился права смотреть по телевизору трансляцию ряда общедоступных каналов по определенному расписанию. В колонии по требованию экс-мэра Махачкалы также оптимизировали для него процесс получения продуктов из магазина при исправительном учреждении.
Должность главы Махачкалы Саид Амиров занимал с февраля 1998 года по июнь 2013 года. Несколько раз переизбирался на пост мэра столицы Дагестана. В инвалидном кресле Амиров передвигается после покушения на него в 1993 году.