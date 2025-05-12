В Омске продолжаются поиски пропавшего 86-летнего пенсионера

В Омске уже десять дней продолжаются поиски 86-летнего Василия Гевленко, пропавшего 2 мая. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обращается к жителям города с просьбой о помощи в поисках пожилого человека.
Согласно информации, предоставленной волонтерами, Василий Павлович ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего:
Рост: 172 сантиметра.
Телосложение: нормальное.
Волосы: седые.
Глаза: серые.
Одежда: синий спортивный костюм, желтая рубашка.
Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Любая информация о местонахождении Василия Гевленко может оказаться решающей. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.