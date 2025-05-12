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В Омске продолжаются поиски пропавшего 86-летнего пенсионера

Волонтеры просят помощи в организации поисков.

Источник: Комсомольская правда

В Омске уже десять дней продолжаются поиски 86-летнего Василия Гевленко, пропавшего 2 мая. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обращается к жителям города с просьбой о помощи в поисках пожилого человека.

Согласно информации, предоставленной волонтерами, Василий Павлович ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

Рост: 172 сантиметра.

Телосложение: нормальное.

Волосы: седые.

Глаза: серые.

Одежда: синий спортивный костюм, желтая рубашка.

Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Любая информация о местонахождении Василия Гевленко может оказаться решающей. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.