В Слюдянке на пожаре погиб 50-летний мужчина

Смертельный пожар произошел ночью 12 мая 2025 года в Слюдянке. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МЧС Иркутской области, пламя охватило хозяйственную постройку, после чего перебросилось на гараж и стоящий в нем автомобиль.