В Слюдянке на пожаре погиб 50-летний мужчина

Смертельный пожар произошел ночью 12 мая 2025 года в Слюдянке. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МЧС Иркутской области, пламя охватило хозяйственную постройку, после чего перебросилось на гараж и стоящий в нем автомобиль.
На место незамедлительно отправились спасатели — всего восемь человек с применением двух единиц техники. Они успели сохранить две постройки, но огонь уже поразил 48 квадратов.
Во время проливки и разборки конструкций на диване обнаружен погибший 50-летний мужчина, сообщают в агентстве.
По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания проводки.
Важно! МЧС просит следить за состоянием электроприборов и вовремя ремонтировать технику. Пожарный извещатель, установленный в доме, заранее предупредит о надвигающейся беде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за майские праздники справились с 39 лесными пожарами.