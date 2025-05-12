В Краснодаре 12 участников мошеннической ОПГ предстанут перед судом

В ходе расследования выяснилось, что в период с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года участники преступной группы, не имея разрешения на предоставление кредитных услуг, создали несколько офисов поддельных банков и колл-центров в Краснодаре, Минеральных Водах, Пятигорске, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Волгограде.