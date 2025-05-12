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В Краснодаре 12 участников мошеннической ОПГ предстанут перед судом

Мошенникам грозит до 20 лет лишения свободы.

В Краснодаре перед судом предстанут организатор и участники преступного сообщества, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

Следователи Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении организатора мошеннической схемы и 11 соучастников.

В ходе расследования выяснилось, что в период с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года участники преступной группы, не имея разрешения на предоставление кредитных услуг, создали несколько офисов поддельных банков и колл-центров в Краснодаре, Минеральных Водах, Пятигорске, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Мошенники звонили гражданам, которые ранее подавали онлайн-заявки на получение кредитов, и приглашали их на встречу. Для подтверждения платежеспособности клиентам было необходимо внести оплату за страховку. Жертвами мошенников стали 248 граждан. Сумма ущерба составила около 10,8 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Мошенникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в полиции Сочи предупредили о мошенничествах с бронированием отелей. Аферисты создают поддельные сайты известных гостиниц и предлагают «эксклюзивные» скидки. Туристы теряют деньги и остаются без отдыха.