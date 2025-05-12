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Ростовское УФСБ пресекло хищение миллионов на стройке железной дороги

Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области раскрыли схему хищения бюджетных средств, выделенных на модернизацию участка Северо-Кавказской железной дороги. Как сообщает пресс-служба ведомства, в махинациях участвовала организованная группа, включающая руководящего сотрудника дирекции капитального строительства СКЖД.

Речь идет о проекте восстановления участка Морозовская — Цимлянская в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России». По данным следствия, фигуранты подписывали фиктивные акты приемки работ и затрат, завышая реальные объемы строительства и поставок оборудования. Это позволило им незаконно вывести деньги в «серые» схемы, нанеся ущерб в особо крупном размере.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Сейчас оперативники устанавливают всех участников группы, точную сумму ущерба и возможные дополнительные эпизоды преступлений.