Ростовское УФСБ пресекло хищение миллионов на стройке железной дороги

Речь идет о проекте восстановления участка Морозовская — Цимлянская в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России». По данным следствия, фигуранты подписывали фиктивные акты приемки работ и затрат, завышая реальные объемы строительства и поставок оборудования. Это позволило им незаконно вывести деньги в «серые» схемы, нанеся ущерб в особо крупном размере.