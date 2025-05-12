Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске силовики задержали инженера МУП «ПОВВ» по подозрению во взятке

Сотрудника челябинского водоканала подозревают в получении взятки от бизнесмена.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские и сотрудники Росгвардии задержали инженера по надзору за строительством группы капитального строительства МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». 64-летнего мужчину подозревают в получении взяток. В отношении него возбудили уголовное дело.

По версии следствия, подрядчик через посредника передал инженеру деньги. В ответ инженер должен был подписать акты приемки работ на объекте по улице Академика Макеева, но фактически работу подрядчика не проверять.

— Проведены обысковые мероприятия, решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и избрании в отношении него меры пресечения, — сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.