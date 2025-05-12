В Челябинске силовики задержали инженера МУП «ПОВВ» по подозрению во взятке

В Челябинске полицейские и сотрудники Росгвардии задержали инженера по надзору за строительством группы капитального строительства МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». 64-летнего мужчину подозревают в получении взяток. В отношении него возбудили уголовное дело.