В Ростовской области сотрудников СКЖД заподозрили в крупном хищении

В Ростовской области руководящего сотрудника дирекции капитального строительства СКЖД и его неустановленных сообщников-коллег заподозрили в хищении средств ОАО «РЖД», выделенных в рамках госпрограммы на восстановление ж/д участка Морозовская — Волгодонская. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По версии следствия, основной подозреваемый вместе с коллегами превысили полномочия и присвоили средства, которые должны были пойти на строительно-монтажные работы и поставку оборудования для участка Морозовская — Цимлянская.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие продолжается, в частности, выясняются все причастные к нарушению закона, а также окончательный размер ущерба.
Добавим, по части 1 статьи 286 УК РФ подозреваемым грозят штраф, от четырех до шести месяцев ареста или до четырех лет лишения свободы.
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