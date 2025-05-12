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В Ростовской области сотрудников СКЖД заподозрили в крупном хищении

Уголовное дело завели в Ростовской области после хищения средств, выделенных по госпрограмме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области руководящего сотрудника дирекции капитального строительства СКЖД и его неустановленных сообщников-коллег заподозрили в хищении средств ОАО «РЖД», выделенных в рамках госпрограммы на восстановление ж/д участка Морозовская — Волгодонская. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, основной подозреваемый вместе с коллегами превысили полномочия и присвоили средства, которые должны были пойти на строительно-монтажные работы и поставку оборудования для участка Морозовская — Цимлянская.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие продолжается, в частности, выясняются все причастные к нарушению закона, а также окончательный размер ущерба.

Добавим, по части 1 статьи 286 УК РФ подозреваемым грозят штраф, от четырех до шести месяцев ареста или до четырех лет лишения свободы.

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