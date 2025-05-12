В Ростовской области сотрудников СКЖД заподозрили в крупном хищении

В Ростовской области руководящего сотрудника дирекции капитального строительства СКЖД и его неустановленных сообщников-коллег заподозрили в хищении средств ОАО «РЖД», выделенных в рамках госпрограммы на восстановление ж/д участка Морозовская — Волгодонская. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.