«Дебошира скрутили всем миром»: Пассажир рейса «Лондон-Кишинев» был осужден за избиение пассажиров и бортпроводников

Еще одна история об агрессии наших граждан.
Пассажир самолета рейса «Лондон-Кишинев» был осужден за избиение пассажиров и бортпроводников.
Согласно приговору, вынесенному недавно судом обвиняемый был признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к штрафу в размере 35.000 леев.
«В рамках уголовного расследования прокуратура предъявила ему обвинение в том, что мужчина 15 декабря 2024 года, около 12:40, находясь на борту самолета рейса “Лондон-Кишинев”, в момент посадки самолета инициировал конфликт с пассажирами и бортпроводниками, обращаясь к ним с матом и угрожая физической расправой, сообщает pulsmedia.md.
Из-за действий обвиняемого капитан воздушного судна не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу, что потребовало вмешательства пассажиров для обездвиживания преступника.
После приземления самолета обвиняемый продолжил свои действия и оказал яростное сопротивление представителям пограничной полиции. Обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления", — говорится в пресс-релизе, распространенном Генеральной прокуратурой.