«Дебошира скрутили всем миром»: Пассажир рейса «Лондон-Кишинев» был осужден за избиение пассажиров и бортпроводников

«В рамках уголовного расследования прокуратура предъявила ему обвинение в том, что мужчина 15 декабря 2024 года, около 12:40, находясь на борту самолета рейса “Лондон-Кишинев”, в момент посадки самолета инициировал конфликт с пассажирами и бортпроводниками, обращаясь к ним с матом и угрожая физической расправой, сообщает pulsmedia.md.