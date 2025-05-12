Горящую траву на островах под Хабаровском тушили с помощью авиации

Весенние пожары вызваны человеческим фактором: разведением костров и сжиганием травы. В 12 районах края действует особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы, которые достигают 60 тысяч рублей для физлиц и 2 миллионов рублей для юрлиц.