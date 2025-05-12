Горящую траву на островах под Хабаровском тушили с помощью авиации

В Хабаровске на островах Дачный и Кабельный горела трава, огонь охватил более 20 км. Пожар пришлось тушить с применением авиации, сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.
Возгорания начались днём 11 мая, на место прибыли спасатели и пожарные. Вечером в городе упала видимость, появился запах дыма. Из-за сильного ветра огонь угрожал дачным домикам. Для защиты построек на острове Кабельный привлекли вертолёт Ми-26, который сбросил 300 тонн воды за 20 заходов. К трём часам ночи пожар потушили.
За праздники пожарные 79 раз выезжали на тушение ландшафтных пожаров. Космический мониторинг выявил 29 аномалий, больше всего — в Хабаровском, Амурском, Нанайском и других районах.
Крупный пожар ранее зафиксировали в Комсомольске-на-Амуре в садовом товариществе «Ветеран-1». Там сгорели восемь дач на площади пять гектаров. Причины пожаров — неосторожность с огнём и поджоги.
Весенние пожары вызваны человеческим фактором: разведением костров и сжиганием травы. В 12 районах края действует особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы, которые достигают 60 тысяч рублей для физлиц и 2 миллионов рублей для юрлиц.