Казахстанец получил реальный срок за виртуальные преступления

Так, было установлено, что казахстанец с июня по сентябрь 2024 года находился в Шымкенте. Он создал канал на Youtube и загружал туда видеозаписи, относящиеся к идеям международной экстремисткой организации «Ат-…». Также в TikTok публиковал видеозаписи, направленные на оскорбление национальных и религиозных чувств граждан, призывающие ненависти к ним.