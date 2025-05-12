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Казахстанец получил реальный срок за виртуальные преступления

В Шымкенте мужчину осудили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, опубликованных в YouTube и TikTok, сообщает Zakon.kz.

Детали судебного разбирательства озвучили в пресс-службе городского суда.

Так, было установлено, что казахстанец с июня по сентябрь 2024 года находился в Шымкенте. Он создал канал на Youtube и загружал туда видеозаписи, относящиеся к идеям международной экстремисткой организации «Ат-…». Также в TikTok публиковал видеозаписи, направленные на оскорбление национальных и религиозных чувств граждан, призывающие ненависти к ним.

Вину подсудимого удалось доказать собранными по уголовному делу документами.

Подсудимый вину признал и просил назначить не строгое наказание.

При назначении наказания смягчающим ответственность и наказание обстоятельством признано чистосердечное раскаяние, отягчающих обстоятельств не установлено.

Он признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст.174 ч.1, ст. 256 ч.2 УК и ему окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Пресс-служба суда Шымкента.

Приговор не вступил в законную силу.