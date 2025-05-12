Опрокинувшаяся фура перегородила движение по трассе Пермь — Екатеринбург

Фура опрокинулась на дороге и перекрыла движение по трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает госавтоинспекция Свердловской области.
Авария с участием грузового авто с прицепом произошла утром 12 мая в Первоуральском районе. Как рассказывают правоохранители, водитель фуры не учёл скорость и не обеспечил постоянный контроль за транспортом, из-за чего автомобиль опрокинулся и перегородил обе полосы трассы. Движение оказалось осложнено по направлению из Свердловской области в Пермь.
Пострадавшего водителя госпитализировали в Екатеринбург. После ДТП на 341-м километре дороги было временно введено реверсивное движение. ФКУ «Уралуправтодор» в телеграм-канале трассы Р-242 сообщило, что автомобили двигаются в сторону Перми по обочине. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.
«Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД и выбору безопасной скорости с учётом дорожных и погодных условий», — добавили в ГАИ Свердловской области.