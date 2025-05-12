Опрокинувшаяся фура перегородила движение по трассе Пермь — Екатеринбург

Авария с участием грузового авто с прицепом произошла утром 12 мая в Первоуральском районе. Как рассказывают правоохранители, водитель фуры не учёл скорость и не обеспечил постоянный контроль за транспортом, из-за чего автомобиль опрокинулся и перегородил обе полосы трассы. Движение оказалось осложнено по направлению из Свердловской области в Пермь.