Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия экстрадировала члена банды «Ифы-Козлова»

Белоруссия выдала России участника банды «Ифа-Козлова», действовавшей в Воркуте.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 12 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила запрос российских коллег о выдаче для привлечения к уголовной ответственности участника действовавшей в Воркуте банды «Ифы-Козлова», сообщил заместитель начальника управления генпрокуратуры Максим Чуприс.

«Подлежащему выдаче лицу в России инкриминировано совершение таких особо тяжких преступлений, как убийство, бандитизм, захват заложника и участие в преступной организации. Криминальное сообщество было создано в 1995 году в городе Воркуте республики Коми и существовало до марта 2012 года, когда его деятельность была пресечена», — говорится в заявлении Чуприса на сайте прокуратуры.

По его словам, обвиняемый с 2012 года находился в розыске, в том числе международном. «В январе 2025 года его задержали на территории Беларуси. По поручению генеральной прокуратуры указанное лицо передано департаментом исполнения наказания МВД конвою российской стороны», — сообщил представитель генпрокуратуры.

В ноябре 2018 года приговором Верховного суда Коми лидер преступной группы Юрий Козлов и 19 участников банды получили сроки лишения свободы от 7 до 27 лет. Олег Ифа и два активных участника преступной организации Акакий Качарава и Сергей Ильин были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Впоследствии за убийства были осуждены еще несколько членов банды.

Банда из Воркуты, свое название получившая по фамилиям лидеров, действовала в 1990—2000 годах. Ее членам вменялись убийства, покушения на убийства, бандитизм, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наркоторговля и незаконный оборот оружия.