Белоруссия экстрадировала члена банды «Ифы-Козлова»

«Подлежащему выдаче лицу в России инкриминировано совершение таких особо тяжких преступлений, как убийство, бандитизм, захват заложника и участие в преступной организации. Криминальное сообщество было создано в 1995 году в городе Воркуте республики Коми и существовало до марта 2012 года, когда его деятельность была пресечена», — говорится в заявлении Чуприса на сайте прокуратуры.