В Омской области год действует режим ЧС из-за подтопления дороги

Напомним, что в прошлом году в Омской области был введён режим ЧС федерального значения из-за паводка на севере региона. Наиболее пострадал от разлива воды Усть-Ишимский района. В пик паводка там было затоплено около 650 домов и свыше тысячи участков. Общий ущерб от паводка составил порядка 3 млрд рублей.