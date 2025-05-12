В Омской области год действует режим ЧС из-за подтопления дороги

В МЧС по Омской области объяснили режим чрезвычайной ситуации, действующий в Усть-Ишимском районе. Ранее в СМИ появилась информация, что режим ЧС в районе введён из-за подтопления дороги Усть-Ишим- Фокино.
Однако в ведомстве сообщили, что режим был введён Постановлением Администрации Усть-Ишимского муниципального района ещё в мае 2024 года. В настоящее время дорога функционирует.
Напомним, что в прошлом году в Омской области был введён режим ЧС федерального значения из-за паводка на севере региона. Наиболее пострадал от разлива воды Усть-Ишимский района. В пик паводка там было затоплено около 650 домов и свыше тысячи участков. Общий ущерб от паводка составил порядка 3 млрд рублей.
В этом году в Омской области отмечается рост уровня воды в Иртыше, но пока он не доходит до опасных отметок.