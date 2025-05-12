В Волгаре с 7 по 12 мая зафиксировано 33-кратное превышение ПДК сероводорода

Об этом рассказал телеграм-канал «Волгарь (Самара) | Загрязнения воздуха», сославшись на данные ФГБУ «Приволжское УГМС». Сообщается, что 11 мая ПДК сероводорода в районе в 23:06 достигла отметки в 3297,50%.