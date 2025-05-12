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Крушение самолета под Актау: прокуратура рассказала о расследовании

Самолет, на борту которого находилось 62 пассажиров и пять членов экипажа, потерпел крушение в декабре.

Источник: МЧС Республики Казахстан

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Следствие по крушению авиалайнера авиакомпании Azerbaijan Аirlines возле города Актау ведется по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, сообщили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

По данным Минтранса страны, полевой этап расследования завершен. Предварительный отчет о крушении был опубликован 4 февраля. Окончательный отчет расследования причин трагедии будет обнародован после завершения расследования.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о продолжающихся контактах с российской стороной по вопросу крушения самолета авиакомпании AZAL.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines

Утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines подал сигнал SOS и запросил посадку в аэропорту Актау. Самолет сделал два виража возле аэропорта и разбился на третьем. После падения воздушное судно загорелось.

На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 — пострадали. В самолете, согласно спискам, находились 16 российских граждан, из них выжили девять.