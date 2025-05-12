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Для башкирского подростка вскрытие электрощитка в подъезде закончилось бедой

В Башкирии 14-летний мальчик вскрыл электрощит и получил ожоги.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 11 мая, в Башкирии в Мелеузовскую центральную районную больницу с жалобами на головную боль и слабость попал 14-летний мальчик. Подробности рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Подросток поведал врачам, что получил травму при вскрытии электрощита в подъезде. Специалисты обработали ожоги, наложили швы и назначили лечение.

В настоящее время ребенок находится в травматологическом отделении ЦРБ, его состояние оценивают как средней тяжести.

— Есть положительная динамика, — заявил Рахматуллин.

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