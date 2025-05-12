Электропоезд сбил насмерть 56-летнего мужчину на станции Сестрорецк

На минувших выходных на 28 километре шестого пикета железнодорожной станции Сестрорецк случилась трагедия — электропоезд сбил 56-летнего мужчину. Он переходил дорогу в неположенном для этого месте. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— Незадолго до происшествия машинист, увидев человека на путях, начал подавать звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в ведомстве.
Личность погибшего установили. Сотрудники транспортной полиции начали проверку, а также напомнили, что зачастую основной причиной травмирований на подобных объектах является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движение поезда.
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