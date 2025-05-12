Электропоезд сбил насмерть 56-летнего мужчину на станции Сестрорецк

На минувших выходных на 28 километре шестого пикета железнодорожной станции Сестрорецк случилась трагедия — электропоезд сбил 56-летнего мужчину. Он переходил дорогу в неположенном для этого месте. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.