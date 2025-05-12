Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском экологи нашли ружье у понтонного моста

В полиции рассказали подробности.

Источник: Комсомольская правда

В городе Бердске Новосибирской области экологи совершили необычную находку: у понтонного моста они обнаружили ружье.

Экологи без промедления обратились в правоохранительные органы и передали находку сотрудникам полиции.

В ГУ МВД по региону подтвердили КП-Новосибирск факт поступления такого обращения. Представители ведомства уточнили, что найденное ружье оказалось не целым — оно было обнаружено по частям. Также в полиции отметили, что, судя по внешнему виду, оружие является очень старым.

В настоящее время найденное ружье направлено на экспертизу, которая должна установить его происхождение и другие обстоятельства.