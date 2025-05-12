Под Новосибирском экологи нашли ружье у понтонного моста

В ГУ МВД по региону подтвердили КП-Новосибирск факт поступления такого обращения. Представители ведомства уточнили, что найденное ружье оказалось не целым — оно было обнаружено по частям. Также в полиции отметили, что, судя по внешнему виду, оружие является очень старым.