Под Новосибирском экологи нашли ружье у понтонного моста

В городе Бердске Новосибирской области экологи совершили необычную находку: у понтонного моста они обнаружили ружье.
Экологи без промедления обратились в правоохранительные органы и передали находку сотрудникам полиции.
В ГУ МВД по региону подтвердили КП-Новосибирск факт поступления такого обращения. Представители ведомства уточнили, что найденное ружье оказалось не целым — оно было обнаружено по частям. Также в полиции отметили, что, судя по внешнему виду, оружие является очень старым.
В настоящее время найденное ружье направлено на экспертизу, которая должна установить его происхождение и другие обстоятельства.