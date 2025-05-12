В Челябинской области на реке Урал запутался в сетях и утонул мужчина

По информации пресс-центра регионального Главка МЧС, трагедия произошла 11 мая.
«Тело 63-летнего мужчины было обнаружено на поверхности воды в 15 метрах от берега», — говорится в комментарии.
Кроме того, 7 мая на Анопинском пруду в 4 метрах от берега на поверхности воды обнаружено тело 89-летнего пенсионера, который отправился на рыбалку накануне.
В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства этих происшествий в Магнитогорском городском округе.
Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют южноуральцам быть осторожными и трезво оценивать свои возможности.