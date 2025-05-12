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В Челябинской области на реке Урал запутался в сетях и утонул мужчина

В Челябинской области на реке Урал запутался в сетях и утонул мужчина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

По информации пресс-центра регионального Главка МЧС, трагедия произошла 11 мая.

«Тело 63-летнего мужчины было обнаружено на поверхности воды в 15 метрах от берега», — говорится в комментарии.

Кроме того, 7 мая на Анопинском пруду в 4 метрах от берега на поверхности воды обнаружено тело 89-летнего пенсионера, который отправился на рыбалку накануне.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства этих происшествий в Магнитогорском городском округе.

Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют южноуральцам быть осторожными и трезво оценивать свои возможности.