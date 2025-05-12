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Мошенник похитил у бухгалтера из Красноглинского района Самары 395 тыс. рублей

29-летнюю жительницу областного центра развел незнакомец, который представился работником налоговой.

29-летнюю жительницу областного центра развел незнакомец, который представился работником налоговой. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.

Неизвестный позвонил и объяснил: девушка проходит проверку из-за некой задолженности. Предложил заглянуть в инспекцию для уточнения сведений. Позже сказал, что все можно сделать онлайн через приложение для видеосвязи.

«Звонивший убедил ее, сказав, что процедуры проводят регулярно. Также назвал точный адрес налоговой и предоставил реквизиты, которые, как позже выяснилось, не принадлежали организации», — объяснили правоохранители.

Но пострадавшая поверила и перевела 395 тыс. рублей. После поняла: попалась на уловку афериста. Обратилась за помощью к полицейским. До этого писали, что мошенники развели 22 пенсионера из Тольятти на 5 млн рублей.

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