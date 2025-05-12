С начала месяца 11 человек стали в Башкирии жертвами пожаров и водоемов

С начала мая в Башкирии зарегистрировано 263 пожара, в результате которых погибли семь человек и пострадали восемь. По данным МЧС республики, сотрудникам экстренной службы удалось спасти из огня 25 человек.
В ведомстве напомнили, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание травы и мусора. Нарушителям грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.
Отдельное внимание уделено безопасности на воде. С начала месяца произошло четыре происшествия на водных объектах, унесшие жизни четырех человек. МЧС предупреждает, что купальный сезон официально стартует только 1 июня, и призывает граждан воздержаться от посещения необорудованных пляжей, где возможны скрытые опасности: опасные предметы на дне, сильные течения и водовороты, а также отсутствие спасателей.
— Ваша безопасность — ваша ответственность! — подчеркнули в чрезвычайном ведомстве, призывая жителей соблюдать меры предосторожности.
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