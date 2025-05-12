С начала месяца 11 человек стали в Башкирии жертвами пожаров и водоемов

Отдельное внимание уделено безопасности на воде. С начала месяца произошло четыре происшествия на водных объектах, унесшие жизни четырех человек. МЧС предупреждает, что купальный сезон официально стартует только 1 июня, и призывает граждан воздержаться от посещения необорудованных пляжей, где возможны скрытые опасности: опасные предметы на дне, сильные течения и водовороты, а также отсутствие спасателей.