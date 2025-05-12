В Ташкенте раскрыли схему незаконной отправки людей в США с поддельными паспортами

На днях сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) вскрыли в столице сразу две криминальные схемы, связанные с незаконной отправкой людей в США, в том числе через подделку документов и визовых махинаций.
В частности, в ходе оперативного мероприятия были задержаны как местные, так и иностранные граждане, пытавшиеся незаконно переправить людей в Соединённые Штаты.
Сценарий № 1: британский паспорт как билет в Америку.
Один из задержанных — иностранный гражданин 2004 года рождения, временно проживающий в Ташкенте. Войдя в доверие к другому иностранцу, он пообещал изготовить поддельные паспорта граждан Великобритании. Эти документы, по его словам, должны были помочь попасть в США транзитом через Турцию и ОАЭ.
За «услуги» он запросил 25 тысяч долларов, но был задержан при получении аванса в размере 12 500 долларов. В ходе обыска в его жилище сотрудники СГБ обнаружили фальшивые паспорта и ID-карты, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.
Сценарий № 2: «работа в США» за $150 тысяч.
Другой случай связан с жителем Самарканда 1992 года рождения. Он обманом втерся в доверие к иностранцу и пообещал организовать выезд на заработки в США через Турцию не только для него, но и для четырёх членов его семьи. За каждого он запросил 30 тысяч долларов, что в сумме составило 150 тысяч долларов.
Мошенник был задержан в момент получения 15 тысяч долларов авансом, которые якобы предназначались за оформление виз через «знакомых чиновников».
В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере), статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Следствие продолжается, выясняются возможные сообщники и другие эпизоды незаконной деятельности.
Эти случаи служат напоминанием: за «быстрый путь» в США с чужими документами и нелегальными схемами нередко приходится платить не деньгами, а свободой.