В Ташкенте раскрыли схему незаконной отправки людей в США с поддельными паспортами

Другой случай связан с жителем Самарканда 1992 года рождения. Он обманом втерся в доверие к иностранцу и пообещал организовать выезд на заработки в США через Турцию не только для него, но и для четырёх членов его семьи. За каждого он запросил 30 тысяч долларов, что в сумме составило 150 тысяч долларов.