С серьезными ожогами во время праздников попал в больницу 9-летний стерлитамакский мальчик

В Башкирии в минувшие праздники медики работали без выходных. По словам главы Министерства здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, врачи оказали помощь тысячам пациентов. Были и резонансные случаи.
Один из таких инцидентов произошел в Салавате. Девятилетний ребенок получил термические ожоги. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы № 1. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.
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