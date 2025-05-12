Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С серьезными ожогами во время праздников попал в больницу 9-летний стерлитамакский мальчик

В Башкирии с ожогами госпитализировали 9-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в минувшие праздники медики работали без выходных. По словам главы Министерства здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, врачи оказали помощь тысячам пациентов. Были и резонансные случаи.

Один из таких инцидентов произошел в Салавате. Девятилетний ребенок получил термические ожоги. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы № 1. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.