КНБ задержал двух прокуроров: что говорят в Генпрокуратуре

Ранее в сети появилась информация о том, что КНБ задержал в Кызылординской области двух сотрудников органов прокуратуры. Один из задержанных — якобы сотрудник прокуратуры Кызылординской области — подозревается в незаконном обороте наркотических средств. Второй — якобы прокурор области Улытау — подозревается в получении взятки в размере одного миллиона тенге за содействие в разрешении уголовного дела.
Что говорят в Генеральной прокуратуре В Генеральной прокуратуре в ответ на запрос редакции заявили, что на момент задержания лицо, подозреваемое в сбыте наркотических средств в Кызылординской области, уже не являлось действующим сотрудником правоохранительных органов.
«Кроме того, по результатам проведенных ДКНБ по Кызылординской области совместно с ДСБ Генпрокуратуры оперативных мероприятий в области Улытау зарегистрировано досудебное расследование по статье 190 УК (“Мошенничество”). В соответствии со статьей 201 УПК иная информация не подлежит разглашению», — добавили в ведомстве.