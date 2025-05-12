КНБ задержал двух прокуроров: что говорят в Генпрокуратуре

Ранее в сети появилась информация о том, что КНБ задержал в Кызылординской области двух сотрудников органов прокуратуры. Один из задержанных — якобы сотрудник прокуратуры Кызылординской области — подозревается в незаконном обороте наркотических средств. Второй — якобы прокурор области Улытау — подозревается в получении взятки в размере одного миллиона тенге за содействие в разрешении уголовного дела.