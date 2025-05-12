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Главбуха из Волгограда обвинили в похищении 7,8 млн рублей

В областном центре 51-летней местной жительнице инкриминируется преступление по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Прокуратура утвердила заключение по делу.

По версии следствия, с января 2012-го по декабрь 2015 года фигурант дела работала главным бухгалтером организации. Она вносила недостоверные сведения в документы, начисляя зарплату себе, мужу и дочери.

При этом ее супруг и ребенок фактически в компании не работали. Женщина незаконно присвоила себе 7,8 млн рублей.

Свою вину в содеянном она не признала, сообщили в прокуратуре Волгоградской области. Материалы уголовного дела направили для рассмотрения по существу в Центральный районный суд. Санкция по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.