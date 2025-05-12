Главбуха из Волгограда обвинили в похищении 7,8 млн рублей

По версии следствия, с января 2012-го по декабрь 2015 года фигурант дела работала главным бухгалтером организации. Она вносила недостоверные сведения в документы, начисляя зарплату себе, мужу и дочери.
При этом ее супруг и ребенок фактически в компании не работали. Женщина незаконно присвоила себе 7,8 млн рублей.
Свою вину в содеянном она не признала, сообщили в прокуратуре Волгоградской области. Материалы уголовного дела направили для рассмотрения по существу в Центральный районный суд. Санкция по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.