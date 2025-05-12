Пистолет и патроны изъяли у бойца ММА Михаила Аллахвердяна на Калужском шоссе

«В ночное время в ходе патрулирования на Калужском шоссе сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов под управлением 33-летнего мужчины. Когда водитель доставал документы из сумки, инспекторы заметили в ней предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и магазин, снаряженный патронами травматического действия. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженные предметы были изъяты сотрудниками полиции и направлены на экспертизу. Согласно справке об исследовании, изъятое является пистолетом калибра 9 мм, переделанным самодельным способом из охолощенного пистолета, и относится к нестандартному ручному гладкоствольному короткоствольному огнестрельному оружию. Изъятые патроны пригодны для использования в огнестрельном оружии ограниченного поражения», — рассказал Васенин.