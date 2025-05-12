В Бирске семейная пара медиков выслушала приговор за хищение госсредств

По данным надзорного ведомства, в 2019—2022 годах подсудимые использовали учетные данные врачей для внесения в специализированную систему ложные сведений о якобы оказанных медуслугах. Кроме того, они включали в отчетность пациентов, уже оплативших лечение самостоятельно, получая за них повторные выплаты из бюджета.