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В Бирске семейная пара медиков выслушала приговор за хищение госсредств

В Башкирии супругов-медиков осудили за хищение бюджетных денег.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Бирский межрайонный суд вынес приговор супругам, занимавшим руководящие посты в медицинской организации. Их, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, признали виновными в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

По данным надзорного ведомства, в 2019—2022 годах подсудимые использовали учетные данные врачей для внесения в специализированную систему ложные сведений о якобы оказанных медуслугах. Кроме того, они включали в отчетность пациентов, уже оплативших лечение самостоятельно, получая за них повторные выплаты из бюджета.

На этом пара «заработала» более 470 тысяч рублей. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ. Суд назначил каждому из супругов штраф в 400 тысяч рублей.

— Причиненный ущерб в настоящее время возмещен. Приговор еще не вступил в законную силу, — сообщает прокуратура.

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