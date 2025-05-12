Задержан безбилетник, распыливший содержимое аэрозольного баллончика в работника столичного метро

«Ранним утром двое мужчин, предположительно, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, зашли в вестибюль станции “Таганская” Кольцевой линии. Они попытались пройти через турникет без оплаты проезда. Один из злоумышленников успел перепрыгнуть через ограждение, когда подоспели сотрудники службы безопасности и сделали замечание. В ответ нарушитель распылил в лицо представителя столичного метрополитена содержимое аэрозольного баллончика. Пострадавший обратился в медицинскую организацию за помощью. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Воронежской области», — рассказала Волк.