В Челябинской области ФСБ обнаружила тайник со средствами поражения

С начала 2025 года по материалам контрразведчиков за совершение указанных преступлений осуждено семь человек. Из незаконного оборота изъято 27 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около трех килограммов взрывчатых веществ, более 1,2 тыс. боеприпасов различного калибра, ликвидировано две подпольных мастерских по модернизации и переделке гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги.