В Челябинской области ФСБ обнаружила тайник со средствами поражения

«Задержаны трое местных жителей, которые причастны к незаконному хранению огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств», — сообщила официальный представитель УФСБ Татьяна Соснина.
По ее словам, фигуранты, вступив в преступный сговор, организовали тайник со средствами поражения. Из него изъяты винтовки с оптическими прицелами, более 300 боеприпасов различного калибра, взрывчатое вещество и три изготовленных на производстве электродетонатора.
Возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 222 (незаконное хранение оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), частью 1 ста. 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств).
«Задержанным предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательной базы», — отметила спикер.
С начала 2025 года по материалам контрразведчиков за совершение указанных преступлений осуждено семь человек. Из незаконного оборота изъято 27 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около трех килограммов взрывчатых веществ, более 1,2 тыс. боеприпасов различного калибра, ликвидировано две подпольных мастерских по модернизации и переделке гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги.