«Никакой помощи». Жена искусанного псами пермяка рассказала о состоянии мужа

Почти месяц прошёл с того дня, когда на 35-летнего Андрея на парковке у проходных завода в Перми напали два питбуля. В результате у мужчины начались серьёзные проблемы со здоровьем. Сайт perm.aif.ru связался с супругой пострадавшего инженера и узнал, в каком состоянии сейчас находится мужчина.
Попал в реанимацию.
Собаки напали на мужчину, когда он возвращался на своё рабочее место после перерыва. Два питбуля вцепились Андрею в руки и терзали его, пока очевидцы пытались отогнать животных. Позже выяснится, что хозяин собак — 49-летний Александр — пришёл на завод «Пермские моторы» на собеседование. Питбулей он привязал к забору на парковке, но те довольно быстро сорвались и начали кидаться на прохожих.
Прибывшие на место медики госпитализировали Андрея в больницу. Чтобы сохранить кисти, ему пришлось сделать операцию, но будут ли руки работать как прежде — неизвестно. После выписки из стационара состояние пермяка продолжало ухудшаться.
Вечером 24 апреля мужчина попал в реанимацию больницы им. Граля. Там ему назначили процедуру гемодиализа. 26 апреля мужчину перевели в общую палату нефрологического отделения.
«Андрей до сих пор находится в больнице. Здоровье у него не очень», — рассказала сайту perm.aif.ru супруга мужчины Виктория.
Ранее Минздрав Пермского края сообщил сайту perm.aif.ru, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Справляются сами.
Пока глава семьи проходит лечение, а следственный комитет проводит проверки, помимо вопросов с правоохранительными органами и врачами на Викторию и её семью легла и финансовая ответственность.
«Хозяин собак никак материально не помогал, мы к нему и не обращались. Ждём суда, который назначит ему наказание и штраф. Никто никакой помощи нам не оказывает. Справляемся сами», — рассказала женщина сайту perm.aif.ru.
Александру — хозяину собак — грозит административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей. Но супруга Андрея считает такое наказание несправедливым и пытается добиться его ужесточения. Она уже обращалась к депутату партии ЛДПР Олегу Постникову за помощью, он пообещал обратиться в Госдуму с предложением об увеличении материального наказания для владельцев собак.
Также сейчас Виктория ищет пермяков, которые, как и её муж, пострадали от нападения домашних животных, чтобы «объединить силы» в борьбе за ужесточение закона.
Напомним, пермский кинолог рассказывал сайту perm.aif.ru, что по закону собак, напавших на человека, усыпить нельзя. Наказать суд может только хозяина животного. Так, владелец маламута, который покусал ребёнка, выплатит пострадавшим 160 тысяч рублей. Ранее perm.aif.ru писал, что на агрессивных собак также жаловались жители Зюкайки и Кондратово.