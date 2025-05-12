«Никакой помощи». Жена искусанного псами пермяка рассказала о состоянии мужа

Собаки напали на мужчину, когда он возвращался на своё рабочее место после перерыва. Два питбуля вцепились Андрею в руки и терзали его, пока очевидцы пытались отогнать животных. Позже выяснится, что хозяин собак — 49-летний Александр — пришёл на завод «Пермские моторы» на собеседование. Питбулей он привязал к забору на парковке, но те довольно быстро сорвались и начали кидаться на прохожих.