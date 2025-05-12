На стройке в Уфе рабочий едва не погиб, упав с большой высоты

В Уфе произошел несчастный случай на строительной площадке. Подробности рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 10 мая, на улице Рудольфа Нуриева. Рабочий упал с высоты десяти метров, его с открытым переломом госпитализировали городскую клиническую больницу № 18.
В настоящее время мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, его лечение продолжается.
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