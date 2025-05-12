СК начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Перми

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось снятое в мае в микрорайоне Гайва видео драки школьниц. Уточнялось, что 14-летние девочки били 13-летнюю «соперницу» якобы из-за мальчика. На кадрах видно, как одна школьница держит одетую в спортивную кофту ученицу, вторая бьет ее, в том числе ногами. В какой-то момент к ним подключается третья участница. Вокруг видны другие подростки. Разнимает драку мальчик: он отводит нападавшую за руку в сторону.