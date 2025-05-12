Воронежцу, спровоцировавшему смертельное ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы

По данным следствия, днем 19 марта этого года несовершеннолетний житель Грибановского района устроил смертельную аварию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
Находясь в нетрезвом виде и не имея водительских прав, юноша потерял управление над машиной. Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. Пассажира на «скорой» увезли в больницу, где он скончался спустя некоторое время.
Уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортным средством) с обвинительным заключением передано в суд. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.