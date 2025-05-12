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«Сломаны ноги и тяжелая травма бедра»: стало известно, как себя чувствуют сибиряки, которых участник нелегальных гонок

У жителя Ангарска, которого сбили во время гонок, сломаны ноги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жуткий инцидент произошел в ночь с 10 на 11 мая в Ангарском городском округе. Один из участников нелегальных автомобильных гонок влетел в толпу зрителей. Погибла 17-летняя девушка, еще двое человек пострадали. Сегодня, 12 мая, стало известно о состоянии здоровья раненых.

— Пообщался с главным врачом Ангарской городской больницы, уточнил состояние здоровья пострадавших в нелегальных ночных гонках в пригороде, где один из участников заездов не справился с управлением и въехал в группу зрителей. И парень, и девушка чувствуют себя удовлетворительно. У него — перелом двух ног, у девушки — тяжелая травма бедра, — рассказал Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа.

Правовую оценку случившемуся предстоит дать следователям. Также, как и ответить на вопрос, почему стало возможным проведение экстремальных соревнований без обеспечения безопасности. Сергей Петров приносит соболезнования родным погибшей. Потеря ребенка — самая страшная утрата в жизни родителей.