«Сломаны ноги и тяжелая травма бедра»: стало известно, как себя чувствуют сибиряки, которых участник нелегальных гонок

— Пообщался с главным врачом Ангарской городской больницы, уточнил состояние здоровья пострадавших в нелегальных ночных гонках в пригороде, где один из участников заездов не справился с управлением и въехал в группу зрителей. И парень, и девушка чувствуют себя удовлетворительно. У него — перелом двух ног, у девушки — тяжелая травма бедра, — рассказал Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа.