В Омской области браконьеры разделались с беременной лосихой и убили лошадь

Как установили оперативники ОБОП УУР УМВД России по Омской области, трое охотников в возрасте 42, 43 и 56 лет отправились в лес. Ночью мужчины приняли чужого коня за косулю. После того, как они застрелили животное, отправились дальше. Их следующей целью стали два лося — самец и беременная самка. Животных также расстреляли, а туши разделали в лесу, поделив добычу между собой.