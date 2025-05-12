В Омской области браконьеры разделались с беременной лосихой и убили лошадь

В Омской области разгорелся громкий скандал, связанный с незаконной охотой. Трое местных жителей стали фигурантами уголовного дела, после того как, по версии следствия, устроили ночную «охоту», которая обернулась кровавой расправой над лошадью и убийством пары лосей.
Как установили оперативники ОБОП УУР УМВД России по Омской области, трое охотников в возрасте 42, 43 и 56 лет отправились в лес. Ночью мужчины приняли чужого коня за косулю. После того, как они застрелили животное, отправились дальше. Их следующей целью стали два лося — самец и беременная самка. Животных также расстреляли, а туши разделали в лесу, поделив добычу между собой.
В ходе следственных действий мужчины были задержаны, также были изъяты незаконно добытое мясо лося, оружие, боеприпасы и нож. Ущерб, нанесенный государству убийством лосей, оценивается в 160 тысяч рублей. Еще 80 тысяч рублей придется возместить хозяину убитой лошади.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.