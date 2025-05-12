В Самарской области полицейские задержали двух человек с 755 граммами марихуаны

В Похвистневском районе региона правоохранители задержали двух молодых людей с марихуаной. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.
Как сообщается, дома у одного из подозреваемых нашли пакеты с сухим веществом, горшки с кустами конопли, а также агрегаты для переработки. После экспертизы подтвердилось, что в пакетах была марихуана. Всего насчитали 755 грамм.
Подозреваемые рассказали, что планировали продать вещество.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
Правоохранители продолжают устанавливать детали дела.
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