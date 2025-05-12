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В Самарской области полицейские задержали двух человек с 755 граммами марихуаны

В Похвистневском районе региона правоохранители задержали двух молодых людей с марихуаной.

В Похвистневском районе региона правоохранители задержали двух молодых людей с марихуаной. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.

Как сообщается, дома у одного из подозреваемых нашли пакеты с сухим веществом, горшки с кустами конопли, а также агрегаты для переработки. После экспертизы подтвердилось, что в пакетах была марихуана. Всего насчитали 755 грамм.

Подозреваемые рассказали, что планировали продать вещество.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Правоохранители продолжают устанавливать детали дела.

Видео со спилом старых елей в центре Самары уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».