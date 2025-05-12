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Задержан подозреваемый в убийстве работницы киоска в Новосибирске

Мужчина вместе с подельниками жестоко убил 45-летнюю сотрудницу одного из киосков в Дзержинском районе ради тысяч рублей. После преступления один из подозреваемых скрылся в Ростовской области, но после был обнаружен.

Злоумышленники ворвались в киоск и жестоко избили продавщицу, 45-летнюю женщину, нанося удары руками, ногами и металлическим прутом по жизненно важным частям тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После этого нападавшие похитили из кассы деньги и товары на сумму свыше 5000 рублей и скрылись с места преступления.

В январе 2025 года удалось установить местонахождение разыскиваемого преступника, который проживал в Ростовской области. В связи с этим расследование по уголовному делу было возобновлено.

Следует отметить, что второй соучастник преступления умер в 2017 году.

По итогам судебного разбирательства обвиняемый был признан виновным в совершении разбойного нападения и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.