Задержан подозреваемый в убийстве работницы киоска в Новосибирске

Злоумышленники ворвались в киоск и жестоко избили продавщицу, 45-летнюю женщину, нанося удары руками, ногами и металлическим прутом по жизненно важным частям тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После этого нападавшие похитили из кассы деньги и товары на сумму свыше 5000 рублей и скрылись с места преступления.