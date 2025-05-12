В Омской области дети получили ожоги бактерицидной лампой

В Омской области судом установлена вина заведующей детским садом, по недосмотру которой дети получили ожоги во время сна. В ходе судебного разбирательства было установлено, что 10 апреля 2025 года в детском саду воспитатель включила бактерицидную лампу в спальной комнате непосредственно перед тихим часом. Лампа оставалась включенной в течение сна детей, что привело к термическим ожогам первой степени у нескольких воспитанников.