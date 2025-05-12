В Омской области дети получили ожоги бактерицидной лампой

В Омской области судом установлена вина заведующей детским садом, по недосмотру которой дети получили ожоги во время сна. В ходе судебного разбирательства было установлено, что 10 апреля 2025 года в детском саду воспитатель включила бактерицидную лампу в спальной комнате непосредственно перед тихим часом. Лампа оставалась включенной в течение сна детей, что привело к термическим ожогам первой степени у нескольких воспитанников.
Мировой судья судебного участка № 104 в Тарском судебном районе вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении заведующей БДОУ «Детский сад № 1 г. Тары». Женщине назначен штраф за нарушение требований законодательства об образовании, повлекшее за собой ожоги у воспитанников.
В судебном заседании директор детсада признала свою вину и сообщила, что учреждением проведено внутреннее расследование, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Она также отметила, что пострадавшие дети продолжают посещать детский сад.
Постановление не вступило в законную силу.
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