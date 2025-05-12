Башкирия заняла 41-е место в топе регионов России по динамике зарплат

Башкирия оказалась на 41-й строчке рейтинга по динамике зарплат в России. Согласно исследованию РИА Новости, для достижения уровня месячного дохода в 100 тысяч рублей половиной работающего населения республики потребуется 5,3 года. Чтобы 75% жителей региона вышли на указанный заработок, по расчетам специалистов, потребуется 8,2 года.