Башкирия заняла 41-е место в топе регионов России по динамике зарплат

Башкирия оказалась на 41-й строчке рейтинга по динамике зарплат в России. Согласно исследованию РИА Новости, для достижения уровня месячного дохода в 100 тысяч рублей половиной работающего населения республики потребуется 5,3 года. Чтобы 75% жителей региона вышли на указанный заработок, по расчетам специалистов, потребуется 8,2 года.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где половина жителей уже получает зарплату в размере 100 тысяч рублей. Согласно прогнозам, три четверти населения этого северного региона достигнут аналогичного уровня доходов через 3,7 года. Вторую и третью строчки рейтинга заняли соответственно Чукотский автономный округ и Магаданская область.
В конце списка оказались регионы Северного Кавказа. Так, в Ингушетии, по оценкам экспертов, для достижения 100-тысячного уровня зарплат половиной населения потребуется 15,4 года. Аналогичные показатели демонстрируют Чеченская Республика и Дагестан.
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